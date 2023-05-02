«جابر» دفع حياته ثمن دفاعه عن جاره.. «فرحه كان بعد شهر»

دفع «جابر علي» صاحب الـ22 سنة، سائق توك توك، حياته ثمنًا لمشادة كلامية نشبت بينه وبين صديقه دفاعًا عن جاره، عندما سدد له الثاني طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض (سكين)، في مشهد مأساوي أمام المارة في أحد الشوارع بميدان فكتوريا التابع لقسم شرطة الساحل بالقاهرة، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

جريمة ضحية الشهامة

أحداث الجريمة بدأت عندما ورد لقسم شرطة الساحل بالقاهرة، إخطارًا بمقتل شاب على يد صديقه بسبب مشادة كلامية بمنطقة الساحل، وبالإنتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل شاب يدعي «جابر ع» 22 سنة بطعنة سكين، بسبب مشادة كلامية بينهما، وتم ضبط المتهم يدعى «أدهم ر» والسلاح المستخدم في الجريمة.

المتهم يمثل جريمته

انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، ومحقق النيابة العامة، للمكان، وأجرى المحقق المعاينة ومناظرة الجثمان، واصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الساحل المتهم إلى مسرح الجريمة لشرح كيفية ارتكابها بالصوت والصورة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدر أم لا.

شقيق المجني عليه يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

«الوطن» تواصلت مع شقيق المجني عليه لكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حيات شقيقه، أن الضحية عندما كان عائدًا من عمله وجد مجموعة من الأشخاص يعتدون على جاره وعندما تدخل للدفاع ع عنه، عنفه المتهم وقال له :« مالكش دعوة انت خليك في حالك»، وبعد عدة أيام تصادف المتهم بشقيقي وحاول سرقة التوك توك الخاص بشقيقي فتصدى له وتركه وفر هاربًا».

فرحه بعد شهر وكان الجميع يحبه

وأضاف شقيق المجني عليه أن شقيقي توجه إلي قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة فعند وصول أمر ضبط وإحضار من مُحضر النيابة لمنزل المتهم، استشاط غضبًا مما حدث:« بعد علم المتهم بالمحضر تربص وانتظر شقيقي في الشارع وسدد له طعنة في الرقبة إللي هو ازاي يعملي محضر»، أخويا كان كاتب كتابه وفرحه بعد شهر وكان الجميع يحبه من إلتزامه ولم يفتعل أي مشادة ولا مشاجرة مع أحد، دا ذنبه أنه دافع عنه جاره واحنا بنطالب بالقصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة عليه».

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.