«القومي للمرأة» يشكر «الوزراء» لموافقته على تعديل بعض أحكام مواد التحرش

وجّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لموافقته على مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل.

وهي المقترحات ومشروعات القوانين التي سبق وتقدم بها المجلس لمجلس الوزراء عام 2022.

تعديل بعض أحكام مواد التحرش

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يعد انتصارًا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى ملف مكتسباتها في عصرها الذهبي، مؤكدة أنّ المقترحات ومشروعات القوانين التي قدّمها المجلس جاءت لمواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة بصورة المختلفة، تحقيقًا للردع العام، ولمنح المرأة العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر.

توجيهات رئاسية لحفظ حقوق المرأة

وأوضحت أنّ المقترحات ومشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة وتمت الموافقة عليها جاءت في إطار تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية يوم 22 مارس 2022، إذ عقد المجلس اجتماعات مع الجهات المعنية للتشاور حول الجوانب التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، ولمنح الأم العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر.