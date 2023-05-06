«لحظة شيطان» تنتهي بقتل شاب على يد جاره بالقاهرة بسبب خلاف بينهما

لاحظ جيران الشاب المدعو «جابر» 21 عامًا نشوب مشادة كلامية بينه وبين جاره في منطقة الساحل بالقاهرة، تدخل الأهالي سريعًا محاولين تهدئة الأمور بينهما وإنهاء الخلاف، ولكن الخلاف تطور من مشادة كلامية إلى مشاجرة ليقوم المتهمة بتسديد طعنة نافذة إلى المتهم ليسقط أرضًا وسط بركة من الدماء وتم نقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ليقوم الأهالى بإبلاغ رجال الشرطة ويتم القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

مسرح الجريمة

وفى مسرح الجريمة، انتقلت جهات التحقيق وأجرت مناظرة حيث الدماء تملأ المكان، كما ناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بنقلها إلى المشرحة؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

طعنة نافذة

وحضر المتهم مرتكب الجريمة للتحقيق معه أمام جهات التحقيق في حراسة أمنية مشددة، حيث تم عرضه على جهات التحقيق «مكلبش اليدين»، وتم مواجهته بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابه للجريمة، وبعد ذلك اعترف بتفاصيل جريمته وقيامه بإنهاء حياة جاره بسبب خلافات بينهما، حيث لم يتم حل تلك الخلافات وتطور الأمر بينهما إلى مشادة كلامية في ذلك اليوم تطورت إلى مشاجرة، ليقوم بحمل سلاح أبيض ويسدد طعنة نافذة تسببت في مقتل المجني عليه، وقيام رجال الشرطة بضبطه عقب ارتكابه للجريمة مباشرة، ويتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة واستدعاء شهود العيان وأسرة الضحية للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة.

العقوبة المتوقعة

المحامي أحمد عزت، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».