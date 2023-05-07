إزاي تقدم طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب؟

الحصول على دعم اجتماعي من بنك ناصر الاجتماعي واحد من الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، ومن بين طرق الدعم طلب قرض بضمان المرتب والتي يتطلب عدة شروط وإجراءات للحصول على الخدمة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، يوضح كيفية طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب من بنك ناصر الاجتماعي، على هذا النحو:

طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب

ووفق بنك ناصر الاجتماعي فإن الإجراءت المطلوبة من المواطن للحصول على طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب يجب استلام نموذج الحصول على الخدمة من الفرع واستيفائه من جهة العمل.

وعن الإجراءات المطلوبة من الجهة المقدمة للخدمة فإنه يتم فتح حساب جارٍ للمقترض بالبنك (للعملاء الجدد) وتحويل الثسط الشهري عليه.

شروط الحصول على الخدمة

ويوجد عدة شروط للحصول على طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب وتفاصيلهما كالتالي:

أولا- منح القروض الاجتماعية بضمان المرتب

- زواج المقترض أو زواج أحد ممن يعلوهم (زواج أول مرة بالنسبة المستفيد).

- مرض المقترض أو من يعوله من الدرجة الأولى (الأب، الأم ، الزوجة، الأبناء).

- مساعدة دراسية للأبناء.

ثانيا- الاقتراض بضمان المرتب

- لا تقل مدة خدمة المقترض الفعلية عن 3 سنوات.

- لا يكون طالب القرض مدينا بالتزامات أو أقسام مستحقة على مرتبه يزيد مجموع أقساطها الشهرية غلى قسط القرض المطلوب عن ربع المرتب، إلا في حالة تحويل مرتبه بالبنك.

- أن يقدم المقترض ضامنا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على ألا تقل مدة خدمته الفعلية عن 3 سنوات ويسمح مرتبه بخصم القسط الشهري وذلك في حالة إيقاف صرف مرتب المقترض لأي سبب.

المستندات المطلوبة للحصول على طلب قرض اجتماعي بضمان المرتب

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن.

- بيان بالرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد (من مكتب التأمينات).

- بيان مفردات المرتب للمقترض والضامن.

- في حالة قرض الزواج: يتم تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية (بشرط ألا يكون قد مضى على تاريخ عقد القران بالنسبة للمسلمين أو محضر الخطبة بالنسبة للطوائف المسيحية 7 سنوات حتى تاريخ طلب القرض) ويقوم عقد الزواج بالنسبة للطوائف المسيحية مقام محضر الخطبة في الأحوال التي لا يتم فيها تحرير محضر الخطبة.

- في حالة قرض العلاج: يتم تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستفيات التابعة لوزارة لصحة.

في حالة قرض الحالات الملحة والطارئة يتم تقديم المستندات الدالة على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

رسوم الخدمة

- 25 جنيها فتح حساب جارٍ (للعملاء الجدد).

- طلب الحصول على القرض مجاني.

- دمغة نسبة بواقع 2% من قيمة لتمويل.

- %2 مصاريف إدارية من قيمة التمويل.

- سداد 1% عن كل سنة من سنوات القرض (مخاطر عدم السداد).