تفاصيل جريمة بنها.. المتهم أنهى حياة جاره المسن بطلق ناري والسبب صادم

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل مسن في منطقة بنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وخلال جلسة التحقيق السابقة أعترف المتهم بجريمته وقيامه بإنهاء حياة المجني عليه بعدما أطلق عليه عيار ناري تسبب في مصرعه، وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستدعاء والدة المتهم واستدعاء شاهد العيان حول الواقعة للاستماع الى أقوالهم، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

كواليس الواقعة

أما عن كواليس الواقعة التي شهدتها منطقة بنها، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد مصرع مسن بإحدى شوارع منطقة بنها بالقليوبية، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه قد لقى مصرعه بطلق ناري من سلاح ناري على يد جاره، وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهم وتم اقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وكشف محمود عطوة نجل المجني عليه تفاصيل الجريمة لـ "الوطن"، حيث أوضح أنه في يوم الحادث كانت زوجة أخيه تحتفل بعيد ميلاد نجلها، ويستمعون إلى الموسيقى، فطلب المتهم منها أن تقوم بخفض الصوت، وحدثت مشادة كلامية بينهما، وعندما هددت بالإبلاغ عنه لزوجها وعائلته، قام المتهم بالاعتداء عليها لفظيًا.

وبعدها حضر الضحية إلى المكان وبمجرد وصوله طلب من أبنائه عدم التدخل قائلًا لهم: «مش عايز أسمع صوت لحد فيكم، هنحل الموضوع ودي ناس كبيرة جاية واللي ليه حق هياخده»، ولكن المتهم ظهر حاملاً سلاحًا ناريًا، وأطلق عليه النار في منطقة الصدر، وسقط الضحية غارقًا في دمائه، مطالبًا بالقصاص من المتهم.

وعلى الفور قام رجال الشرطة بالقبض على المتهم وتم إقتياده إلى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أنتقلت جهات التحقيق الى مسرح الجريمة وناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بنقله الى المشرحة للتشريح وتحديد سبب الوفاة بدقة وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت جهات التحقيق بالبدء في التحريات اللازمة في الواقعة.

وكشف حسام همام المحامى خلال حديثه لـ"الوطن"، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».