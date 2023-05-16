إصابة 5 أشخاص بينهم 3 سيدات في مشاجرتين بمركزي مغاغة والمنيا

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 سيدات، إثر وقوع مشاجرتين بمركزي مغاغة والمنيا بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.

مشاجرة في قرية الهيما بسبب الأطفال

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفى العام تتضمن وصول أحمد محمد، 22 عاما، وعبد الرحمن عبد العال 23 عاما، ونجاة سيد 50 عاما، مصابون بجروح وكدمات واشتباه كسور.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين يقيمون بعزبة الهيما التابعة لقرية تلة بمركز المنيا، وأصيبوا خلال مشاجرة بسبب لعب الأطفال، وتم إلقاء القبض على المتهم ويدعى «ض. هـ»، وأخطرت النياية العامة للتحقيق.

مشاجرة بمدينة مغاغة بسبب خلافات جيرة

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى مركز مغاغة العام بوصول «محاسن. م» 52 عاما، و«أم هاشم. م» 55 عاما، تقيمان بمغاغة ومصابتين بحروح قطعية.

وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين إصابتهما خلال مشاجرة وقعت أمام قاعة أفراح بشارع مركز الشرطة في مدينة مغاغة بسبب خلافات الجيرة، وجار ضبط المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.