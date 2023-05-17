بولندا تعلن تسليم طائراتها المقاتلة من طراز «ميج-29» لأوكرانيا

أعلنت بولندا أنها سلمت معظم طائراتها المقاتلة من طراز «ميج-29» لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

وصرح الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم، بأن بلاده سلمت معظم طائراتها من طراز «ميج-29»، تقريبا لأوكرانيا، الأمر الذي طلبته كييف وقامت به وارسو، وقال إنه قد تكون هناك صعوبات في إرسال المركبات المتبقية، لأنها مجهزة وفق معايير حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، وتخدم أمن الحلف.

وارسو مستعدة لتدريب طيارين أوكرانيين

وأضاف «دودا» أن بولندا تمتلك عددا صغيرا من طائرات «إف-16» الأمريكية، مشيرا إلى عدم وجود خطط بشأن إرسالها إلى أوكرانيا، ولفت الرئيس البولندي إلى أن وارسو مستعدة في الوقت نفسه لتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام هذا النوع من المقاتلات.

خطط بولندا وسلوفاكيا لنقل مقاتلات «ميج-29» إلى أوكرانيا

يشار إلى أن بولندا أعلنت، مطلع أبريل الماضي، عن خططها لتزويد أوكرانيا بـ 14 مقاتلة من طراز «ميج-29»، وقال مسؤول في الرئاسة البولندية، إن وارسو سلمت أولى الطائرات المقاتلة من طراز «ميج-29» إلى كييف، مضيفا: «هذه الطائرات المقاتلة مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعا».

وجاء ذلك عقب إعلان مماثل من قبل سلوفاكيا في أواخر مارس الماضي، حيث أرسلت أول 4 مقاتلات من طراز «ميج-29» إلى أوكرانيا، وذلك من أصل 13 مقاتلة من هذا الطراز تعهدت براتيسلافا بتسليمها إلى كييف.