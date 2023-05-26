تعرف على دعاء النبي في الطائف.. «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي»

بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم،من مكة المكرمة إلى الطائف، بعد أن توفي عمه أبو طالب، تعرض وقتها «المصطفى» إلى الإيذاء من أهل الطائف، ومعه صاحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى بستان وردد دعاء النبي في الطائف، وذلك في يليالٍ من شوال سنة عشر.

دعاء النبي في الطائف

وقضى الرسول صلى الله عليه وسلم، نجو 10 أيام مع أهل الطائف، وقيل شهرًا، وخلال هذه المدة لم يترك أحدا من أشراف الطائف إلا وحدثه، ولكنهم لم يجيبوه، وخافوا على أحداثهم منه، قائلين: «يا محمد اخرج من بلدنا»، وذلك قبل أن يردد دعاء النبي في الطائف.

تعرف على دعاء النبي في الطائف

ووجه أهل الطائف عبيدهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويصيحون به، واجتمع الناس عليه، كما وجه سادة المدينة الصبيان بأن يقفوا صفين، وبدأوا برجم الرسول الكريم بالحجارة حتى أصيب في رأسه الشريفة، وأدموا قدمه برضخها بالحجارة، بحسب ما ذكرته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، وذلك كان السبب في دعاء النبي في الطائف.

ما دعاء النبي في الطائف؟

وعن دعاء النبي في الطائف، روى الطبراني برجال ثقات عن عبدالله بن جعفر رضي اللَّه عنهما، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لما انصرف عن أهل الطائف أتى ظلّ شجرة فصلى ركعتين ثم قال: «اللهم إني أشكوا إليك ضعف قوّتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهّمني أو إلى عدوّ ملكته أمري إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالِ ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، مِن أن تُنزِل بي غضبك أو تُحِلَّ علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».