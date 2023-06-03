فريق طبي ينجح في إجراء قسطرة لطفل حديث الولادة بمستشفى طنطا التعليمي

نجح فريق طبي بمستشفى طنطا التعليمي العالمي، فى إجراء قسطرة عاجلة طوارئ لتوسيع ضيق شديد بالصمام الأورطي ثنائي الشرفات لطفل حديث الولادة عمره 20 يوما، كان يعانى من ضعف شديد بعضلة القلب وارتفاع بضغط الشريان الرئوي نتيجة ضيق شديد بالصمام الأورطي.

عملية استغرقت ساعتين

أشاد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بدقة ومهارة الفريق الطبي من أقسام القلب، وجراحة الأطفال، والتخدير والعناية المركزة الجراحية، والأطفال، وفريق التمريض، في إجراء القسطرة التى استغرقت ساعتين، موضحاً أن ذلك يأتي نتاج التجهيزات الطبية المتميزة بمستشفيات جامعة طنطا التي تضاهى المستشفيات العالمية، ويعكس جودة الأداء بالمستشفي التعليمي العالمي بالجامعة.

تدخل طبي نادر

أضاف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن إجراء قسطرة عاجلة طوارئ لتوسيع ضيق شديد بالصمام الأورطي ثنائي الشرفات تعد من التدخلات الطبية النادرة خاصة فى ظل صغر سن الطفل حديث الولادة، موضحاً أنه على الفور جرى تشكيل فريق طبي من العديد من التخصصات، لإجراء القسطرة التى انتهت بنجاح، واستقرت حالة الطفل.

الفريق الطبي

وأشار إلى أن الفريق الطبي ضم من قسم القلب الدكتورة رغده الشيخ، والدكتورة دينا عبد السلام، والداكتورة علياء شعبان، والدكتورة نوران مصطفى، ومن قسم جراحة الأطفال الدكتور أحمد الشرابي، والدكتور أحمد محسن، والدكتور عمر قاسم، والدكتور أحمد والي من قسم التخدير الدكتور هديل الصغير والطبيبة ماريان رضا، والطبيب أحمد الدمرداش، والطبيبة حنان السقا، والطبيب محمد خضير، ومن قسم الأطفال، والدكتورة روان الديب، والطبيبة باسمة أحمد، وفريق التمريض محمد ناصف خضره السيد، وأحمد الشيخ فنى.