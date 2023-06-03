الفنان كريم عبد الخالق يكشف عن تعرض أسرته لحادث سير.. «دعواتكم تعدي على خير»

أعلن الفنان الشاب كريم عبد الخالق، عن تعرض أسرته لحادث سير كبير، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

كريم عبد الخالق يعلن تعرض أرسته لحادث سير

وكتب «عبد الخالق» عبر موقع «فيس بوك»: «الحمد لله والشكر لله، ربنا نجى أبويا وأمي وجوز أختي من الموت، النهاردة من أوحش الأيام اللي عدت عليّا.. الحمد لله لولا ستر ربنا ماكنش حد فيهم رجع.. الحمد لله».

وأضاف الفنان الشاب: «دعواتكم لجوز أختي، هو دلوقتي في العناية المركزة ومحتاج دعواتكم عشان تعدي على خير يارب.. وأمي كمان كدمات وكتفها اتكسر.. ربنا يتم شفاكم على خير يا رب.. الحمد لله على كل شيء.. مش هقدر أرد على حد بس دعواتكم».