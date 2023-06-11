عشاق الكرة الأفريقية على موعد مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب باستاد القاهرة بنتيجة 2-1 لبطل مصر لذلك يريد عدد من الجمهور معرفة تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات 2023 خاصة أنها تنقل بعض مباريات الوداد غير القارية.

وتنقل قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS مباراة الأهلي والوداد المغربي بشكل حصري، فالشبكة هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، رغم البحث عن تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات 2023.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات 2023

وجاء تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات 2023، على النحو التالي:

التردد: 12207.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الأهلي يفوز على الوداد في مباراة الذهاب

وفاز النادي الأهلي على الوداد في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستعد اليوم لخوض مباراة الإياب في الدار البيضاء بالمغرب لحسم اللقب، ويبحث الأهلي عن الفوز في هذه المباراة أو التعادل لضمان التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا هذا العام.

الأهلي يسعى للتتويج بالبطولة الأفريقية للمرة 11

وفي حالة فوز الأهلي باللقب هذا العام، يكون البطولة الـ11 التي يحصل عليها، حيث حصل على 10 بطولات أفريقية سابقة، ليكن هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، أما الوداد المغربي فهو يبحث عن لقبه الرابع، حيث سبق وتوج بالبطولة 3 مرات سابقة.