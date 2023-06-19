حنفي جبالي: نساند الشعب الليبي فيما يراه تحقيقا لمصلحته

قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إنّ خطاب القيادة السياسية المصرية واضح وجلي جدا وهو دعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي وفق مصلحته، موضحًا: «نحن نساند الشعب الليبي فيما يراه من تحقيق مصلحته الخالصة، ومصر لا تتدخل في الشأن الليبي».

المستشار عقيلة صالح

وأضاف جبالي، في حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «مصر تدعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي الصديق وقد أوضح المستشار عقيلة صالح اليوم أن المسألة كلها سواء لجنة 6+6 أو غيرها من آراء سوف تنتهي إلى السلطة التشريعية وهي مجلس النواب الليبي».

المجالس النيابية

وتابع رئيس مجلس النواب، أن المجالس النيابية صورة من أهم صور تمثيل الشعوب، مشيرًا إلى أن علاقة مجلسي النواب المصري والليبي هي علاقة بين شعبين: «أتينا اليوم بصورة واضحة وهي زيارة تاريخية تعتبر الأولى من نوعها لمجلس النواب الليبي من برلمان اليوم».