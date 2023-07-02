في حالة عدم قبول طلب التصالح بمخلفات البناء.. اعرف طرق التظلم حسب للقانون

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي تمثل أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين، حيث أن العديد يسعى لتقديم تصالحات في الأبنية المخالفة، وفي بعض الأحيان يتمّ رفض طلب التصالح، لأسباب مختلفة، وفي هذه الحالة على المواطن التوجه لعمل تظلم ومعرفة ملابسات الأمر، وقدد تناول القانون مسألة التظلمات وحدد كيفية القيام بها.

30 يوما حد أقصى للتظلم

وقال محمود الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ القانون المصري قد تناول مسألة التظلمات في طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث ورد في المادة رقم 10 من قانون رقم 17 لسنة 2019، حول التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن التظلم ليس فقط من أجل الرفض بل أيضا يمكن التظلم من قيمة التصالح، وذلك وفقا لأخر تعديل، ولكن لابد أن يكون هذا التظلم خلال 30 يوما من تاريخ اخطار المواطن.

وأضاف «الحديدي» أنَّه وفقا للقانون، يكون قرار اللجنة التي تنظر في التظلم وفقًا لأغلبية أصوات الحاضرين في اللجنة، أما في حالة تساوي الأصوات يتمّ احتساب الجانب الذي منه رئيس اللجنة، لافتًا إلى أنَّه على اللجنة البت في التظلم خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حال تم قضاء الـ90 يومًا دون أن تبت اللجنة في التظلم، يحتسب حينها مقبولًا.

تشكيل لجنة البت في التظلمات

أما بالنسبة للجنة التي تبت في التظلمات التصالح في البناء، فأوضح «الحديدي» أنَّ تشكيلها يتم من خلال إصدار قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويتم تشكيلها داخل مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، ويكون في تشكيلها عضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية، إضافة إلى 3 على الأقل من المهندسين، ويرأس اللجنة مستشار مجلس الدولة، لافتًا إلى أنَّ انعقاد اللجنة لبدء عملها لا يكون صحيحًا إلا بحضور رئيسها أو على الأقل اثنين من أعضائها، وذلك وفقا لما ورد في القانون سالف الذكر.