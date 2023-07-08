شهامة شاب بالفيوم.. دفع حياته ثمنا لإنقاذ طفلة من الغرق في وادي الريان

دفع شاب حياته ثمنًا لشهامته ورجولته مساء اليوم السبت، بعدما ألقى بنفسه في المياه لإنقاذ طفلة جرفها تيار المياه أثناء استحمامها في بحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم، حيث تمكنّ الشاب من إنقاذ الطفلة إلا أنّه أثناء خروجه من المياه انزلقت قدمه وجذبه تيار المياه، ولم يتمكن من الخروج، ليلفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا في مياه الريان.

وجرى انتشال جثة الشاب الشهم، وسط حُزن زملائه الذين كانوا برفقته لقضاء نزهة، فضلًا عن صدمة أسرة الطفلة التي أنقذها الشاب ودفع حياته ثمنًا لإنقاذ حياته.

بلاغ بمصر شاب غرقًا

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا حول مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان، بعدما ألقى بنفسه في المياه لإنقاذ طفلة صغيرة جرفها تيار المياه أثناء استحمامها.

لم يتحمل صرخات الطفلة

لم يتحمل الشاب صرخات الطفلة التي كانت في نزهة رفقة أسرتها بمحافظة الفيوم، التي جذبها تيار المياه، واستغاثت فيما تعالت صرخات أسرتها، فقفز إلى المياه مباشرة رغم عدم إجادته للسباحة، وبالفعل تمكن من إنقاذ الطفلة وإخراجها إلى منطقة آمنة من الأمواج، إلا أنّه جذبه التيار ولم يتمكن من الخروج من المياه ليلقى مصرعه غريقًا.

انتشال جثة الشاب

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ لانتشال الجثة من مياه بحيرة وادي الريان، حيث جرى انتشال الجثمان وسط حُزن وبكاء أصدقائه، وتبينّ أنّ الشاب يدعى سامح هاشم جمعة عبد المحسن 38 سنة، ومقيم قرية الصعيدي بدائرة مركز الفيوم.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل جثة الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أكد مفتش الصحة أنّ إسفكسيا الغرق وراء وفاة الشاب، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.