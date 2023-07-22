المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لمتهميّن بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، شخصين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف الجنائية، وذلك لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين تبين قيامهما في دائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين»، بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحسب ما جاء في تقرير المعمل الكيماوي، فإن المتهماين حازا وأحرزا 18 لفافة من مخدر الهيروين المُدرج على الجدول الأول للمخدرات.

ضبط المتهميّن وإحالتهما للجنايات

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام المتهمان بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» متخذان من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمان بالسجن المؤبد وإلزامهما المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.