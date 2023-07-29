العاهل المغربي يلقي كلمة بمناسبة «عيد العرش»: حققنا الكثير من الإنجازات

قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إن بلاده حققت الكثير من الإنجازات رغم الصعوبات والتحديات، ولكن البلاد مازالت بحاجة إلى فتح آفاق أوسع للإصلاحات، داعيا الشباب في بلاده إلى الجدية للانتقال إلى المرحلة القادمة.

كلمة بمناسبة عيد العرش

وأضاف ملك المغرب، في كلمة له بمناسبة عيد العرش، الذي تحتفل فيه البلاد بذكرى توليه الحكم في 30 يوليو من كل عام، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، أن بلاده استطاعت إنتاج أول سيارة محلية الصنع، مؤكدا أن إنجاز منتخب بلاده لكرة القدم في كأس العالم 2022 في قطر بحصوله على المركز الرابع كان تاريخيا.

التأكيد على حق الشعب الفلسطيني

وواصل ملك المغرب: «جديتنا جعلت العالم يعترف بسيادتنا على الأقاليم الجنوبية، ونؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وعلينا أن نترفع عن المزايدات وإعلاء المصالح العليا، كما أن الجفاف ساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة ووجهنا الحكومة بتخفيف تلك الآثار، وأدعو إلى مزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد وتحتاج البلاد إلى مزيد من اليقظة للتعامل مع احتياجاتها المائية، وسنتعامل بحزم مع أي تساهل في عدم ترشيد المياه».

العلاقات الجزائرية المغربية

واختتم حديثه مشددا على أن العلاقات مع الجزائر مستقرة ويتمنى أن تكون أفضل، لافتا إلى على أنه يؤكد للأخوة في الجزائر أن المغرب لن يكون أبدا مصدرا لأي شر.