فتاة واحدة تزين قائمة أوائل الشعبة العلمية رياضيات للثانوية العامة

بعد إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة، مهنأ الأوائل لما حققوه من تفوق كبير، خاصة الذكور، الذين أظهروا قوتهم بحجز ما يقرب من 20 مقعدا بين 30.

فتاة واحدة تزين قائمة أوائل الثانوية العامة شعبة الرياضة

وكان من بين المقاعد، الذي تفوق خلالها الطلاب وأظهروا براعتهم القوية في التفوق، هي شعبة الرياضة، إذ حجزوا 9 مقاعد للذكور، بينما فتاة وحيدة زينت القائمة، وهذا على غير المعتاد، فدائما الفتيات من تتفوق في حجز أكثر المقاعد ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة.

ترتيب أوائل الثانوية العامة

وجاء ترتيب أوائل الثانوية العامة ضمن القائمة، هم إبرام جمال حنين جاد، أروى حسام مدحت محمد فوزي، أسامة محمد يوسف شبل نصار، باسل محمد بكر شعيب، زياد محمد سعد حماد، مارسلينو سامر سعيد سيدهم، محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل، محمود أشرف السيد أبو حادي، مرقس شنودة محارب راغب، مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي.

وكان قد أكد أسامة محمد نصار الرابع على الجمهورية علمي رياضة، أن والده وعده بهدية سيارة آخر موديل إذا نجح في الحصول على أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن والده يعمل مهندسا في إحدى الدول بالخارج ووالدته أخبرته بالنتيجة وكان سعيدا جدا.

بينما قال الطالب إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط والحاصل على المركز السابع بالشعبة علمي رياضة على مستوى الجمهورية إنه علم بالخبر من زملائه وحتى الآن لا يستوعب خبر الحصول على المركز الأول.