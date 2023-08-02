أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر: إياكم والانشغال بالدنيا

حذَّر الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، من انشغال القلب التام بالدنيا وأحوالها مستدلاً على كلامه بحديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم، «من جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه أمره».

«مهنا»: هموم ومشاغل كثيرة بسبب انشغالك بالدنيا كأكبر شاغل

وأضاف «مهنا»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «الطريق إلى الله»، تقديم الإعلامي مهند السادات، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أن من يجعل أول وأكبر همه الدنيا تجد همومه ومشاغله كثيرة بسبب تسليط الله – عز وجل – الدنيا عليه، قائلاً «الغم يزداد وكذلك الأثقال وهذا في حد ذاته يشتت الإنسان عن الهدف الأساسي الذي من أجله خلق، «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون».

ثواب من جعل الآخرة أكبر همه

وتابع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، في شرحه للحكمة الـ12 من حكم ابن عطاء الله، بأنَّ «ومن جعل الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه أمره» لتصبح جميع الهموم هما واحدا.. «وأتته الدنيا وهي راغمة» أي كسب الدنيا والآخرة، موضحاً «لا شك أن التفرق في الهموم والدنيا يؤدي لتشتت الإنسان وكثرة الهموم والمشاكل».