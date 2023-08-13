«التعليم»: الاختبار الوطني للقراءة أثبت تدني مستوى القراءة والكتابة للطلاب

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024 - 2029، أبرز التحديات التي تواجه التعليم، وهي كثافة الفصول وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمي والانتشار الكبير للدروس الخصوصية، وزيادة ظاهرة غياب الطلاب خاصة في المرحلة الثانوية والشهادة الاعدادية.

وأكد أنّ الامتحانات العامة بشكلها الراهن يؤثر على الطلاب، ولا بد من أن يتعود الناس على الشكل الجديد للامتحانات، مشيرا إلى أنّ عدم توافق البنية التحتية للتحول الرقمي في التعليم للطلبة بالمنازل والمدرسين في فصولهم، وعدم تقبل التغير والتطوير يمكن التغلب عليها من خلال مشاركة الآخرين في التطوير.

خطة الوزارة الاستراتيجية

وأكد الوزير أن إجادة القراءة والكتابة شيء مهم ولا بد وأن يقيم على أساسه مدير المدرسة ووكيل الوزارة، موضحًا أن خطة الوزارة الاستراتيجية وضعت حلولا لتلبية طموحات الدولة المصرية، والقيادة السياسية في ظل الجمهورية الجديدة.

وتابع وزيرالتعليم بأن الاختبار الوطني للقراءة أثبت تدني مستوى القراءة والكتابة، قائلا: «الطالب لو وصل الصف الثالث الابتدائي ولا يعرف أن يقرأ ويكتب فكيف نطالبه بدراسة علوم ورياضيات فيما بعد».