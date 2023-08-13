جمعهما الميلاد والوفاة.. «مهاب وروان» أبناء عمومة رحلا في حادث بالقليوبية

جمعهما القدر بعد ولادتهما في اليوم نفسه، وشاء أيضا أن يجمعهما في يوم الوفاة، وفي الحادث نفسه، إذ رحل «مهاب وروان» أبناء العم، أثر حادث تصادم على طريق كفر شكر بالقليوبية، بعد أن كانا في طريقهما للعودة إلى المنزل في قرية سنتماي بميت غمر بالدقهلية.

ولد كل من مهاب طاهر أبو سريع، وروان ناصر أبو سريع، في ذات اليوم 1 أكتوبر 2004، في محافظة الدقهلية، وشاء القدر أن يرحلا معا في 13 أغسطس 2023 بعد أن اصطدمت سيارتهما بسيارة أخرى أثناء عودتهما من حفل زفاف.

وقال محمد حمدي، قريب الضحايا، لـ«الوطن»، إن الاثنين كانا أكثر من إخوة: «متربين في بيت واحد، وبيعتبروا بعض إخوات وليس أولاد عم، الاثنين اتولدوا في يوم واحد ورحلوا في يوم واحد».

وأشار إلي أن مهاب كان طالبا في الفرقة الأولى في كلية الطب البشري بالمنصورة الأهلية، بينما كانت روان طالبة في الجامعة الروسية: «كانت علاقتهم بالناس كلها كويسة وبيشهدوا ليهم بحسن الأخلاق والسيرة الطيبة، والناس كلها بتترحم عليهم، الخبر كان مفجع لينا كلنا».

كان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا يفيد بمصرع 5 أشخاص، نتيجة تعرضهم لحادث سير على طريق كفر شكر، وهم: روان ناصر أبو سريع التهامي، وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي، ونجل عمهما، فيصل طاهر أبو سريع التهامي، وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي، وشقيقهما مهاب طاهر أبو سريع التهامي.