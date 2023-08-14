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4 معادن تستخدم في التحول الأخضر.. بينها النحاس والألومنيوم

كتب:

أسماء زايد
12:28 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
التحول الأخضر .. أرشيفية

التحول الأخضر .. أرشيفية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الطاقة النظيفة ترفع الطلب على المعادن، مشيرا إلى أن السيارة الكهربائية تحتاج إلى 6 أضعاف من المعادن أكثر من السيارة التقليدية، وتتطلب محطة الرياح 9 أضعاف معادن أكثر من مصنع يعمل بالغاز.

- تتطلب محطة الرياح 9 أضعاف المعادن من مصنع يعمل بالغاز.

- ارتفعت الكثافة المعدنية لتوليد الطاقة بمقدار النصف منذ عام 2010.

- سيتضاعف الطلب على النحاس 3 مرات بحلول عام 2040

- سيرتفع الطلب على الليثيوم 42 مرة.

أهم المعادن المستخدمة في التحول للأخضر

النحاس والألومنيوم يستخدم كلاهما في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

- الزنك يستخدم كحماية من التآكل في توربينات الرياح.

- النيكل والليثيوم والكوبالت مكونات مهمة لبطاريات الليثيوم أيون.

- السيليكون والمنجنيز والموليبدينوم والجرافيت لتلبية هدف الحد من ارتفاع الحرارة إلى أقل من درجتين فوق مستويات ما قبل الصناعة.

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