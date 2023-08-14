4 معادن تستخدم في التحول الأخضر.. بينها النحاس والألومنيوم
كتب:
أسماء زايد
12:28 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
التحول الأخضر .. أرشيفية
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الطاقة النظيفة ترفع الطلب على المعادن، مشيرا إلى أن السيارة الكهربائية تحتاج إلى 6 أضعاف من المعادن أكثر من السيارة التقليدية، وتتطلب محطة الرياح 9 أضعاف معادن أكثر من مصنع يعمل بالغاز.
- تتطلب محطة الرياح 9 أضعاف المعادن من مصنع يعمل بالغاز.
- ارتفعت الكثافة المعدنية لتوليد الطاقة بمقدار النصف منذ عام 2010.
- سيتضاعف الطلب على النحاس 3 مرات بحلول عام 2040
- سيرتفع الطلب على الليثيوم 42 مرة.
أهم المعادن المستخدمة في التحول للأخضر
النحاس والألومنيوم يستخدم كلاهما في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- الزنك يستخدم كحماية من التآكل في توربينات الرياح.
- النيكل والليثيوم والكوبالت مكونات مهمة لبطاريات الليثيوم أيون.
- السيليكون والمنجنيز والموليبدينوم والجرافيت لتلبية هدف الحد من ارتفاع الحرارة إلى أقل من درجتين فوق مستويات ما قبل الصناعة.