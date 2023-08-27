«س وج».. اعرف نظام وشروط حجز شقق «نزهة الأندلس» إلكترونيا

يبدأ حجز واختيار شقق «نزهة الأندلس»، غدًا الأحد، وهي الشقق التي يطرحها صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك للمواطنين المتقدمين والمسددين قيمة جدية الحجز.

شقق «نزهة الأندلس»

وأوضحت وزارة الإسكان، أنَّ تخصيص الوحدات السكنية يكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز «أون لاين» من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وطرح الصندوق 380 وحدة سكنية بمشروع «نزهة الأندلس» بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

نظام حجز الوحدات السكنية

أما عن نظام حجز الوحدات السكنية فيكون من خلال استكمال سداد 15% من قيمة الوحدة، وبالنسبة للعملاء المسددين لمبلغ جدية الحجز نقدًا يفتحون حسابات لهم بالفرع المختص وإيداع قيمة الاستكمال في الحساب لتنفيذ التحويل الداخلي.

- يتمّ سداد 10% من قيمة الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز.

- سداد دفعات ربع سنوية بمبلغ 22 ألفًا و500 جنيه بعدد 12 دفعة تبدأ من الربع الأول بعد سداد نسبة الـ10%.

- سداد 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد وقبل استلام الوحدة.

- لن يتمّ تسليم الوحدة إلا بعد سداد كامل نسبة 60% من قيمة الوحدة المخصصة.

ويتمّ سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فائدة أو 5 سنوات محملة بفائدة علي الرصيد المدين بسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت التعاقد بالإضافة إلى 2%، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يتمّ تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 7% من قيمة الوحدة شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

شروط الحجز في شقق نزهة الأندلس

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يكون للمتقدم أهلية التصرف.

- ألا يكون للمتقدم الاستفادة من مشروعات الإسكان من قبل.

- الوحدات المطروحة للاستخدام السكني فقط.