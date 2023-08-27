القبض على هارب من 1200 حكم قضائي في أسيوط
كتب:
محمد بركات
12:06 م | الأحد 27 أغسطس 2023
سيارة شرطة
تمكن قطاع الأمن العام من ضبطأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى بأسيوط) هارب من تنفيذ (1200) حُكم جزئى بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات و 4 شهور.
ضبط
كما تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) هارب من تنفيذ عدد (52) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات ، وكفالات مالية.(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (88) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 56 سنة ، وكفالات مالية.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.