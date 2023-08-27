فرصة لشراء سيارة جديدة من بنك QNB.. اعرف الشروط

يقدم بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) للمواطنين فرصة شراء سيارة جديدة دون أي قيود من خلال الحصول على قرض السيارة الذي يقدمه البنك بسعر عائد تنافسي.

وتستعرص «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الحصول على قرض السيارة الجديدة من بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل قرض السيارة الجديدة من بنك (QNB)

- يتيح البنك للعملاء فرصة امتلاك سيارة جديدة دون حظر بيع أو احتفاظ البنك بالمفتاح الاحتياطي.

- كما يقدم البنك للمواطنين تأمينًا على الحياة مجانًا طوال مدة القرض.

- وبالنسبة لسداد أقساط السيارة الجديدة تكون شهرية بشكل ثابت مستمرة طوال مدة القرض.

- أما سعر العائد تنافسي.

المزايا والشروط الخاصة بقرض السيارة

- تصل مدة القرض إلى 84 شهرًا.

- فيما تبلغ القيمة الخاصة بالقرض إلى مليون جنيه.

- يتيح بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) فرصة الحصول على قرض السيارة الجديدة لجميع أنواع السيارات «بنزين، كهرباء، إلخ...».

- ويحدد البنك السن الخاص للحصول على القرض حيث يجب ألا يقل عن 21 عامًا، بالنسبة لعملاء تحويل الراتب، و25 سنة للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة ولا يزيد السن على 60 سنة عند تاريخ انتهاء القرض.