«يوتيوب» يكشف عن تحديث جديد مرتبط بالإعلانات: توقفوا عن تمريرها

بعد فترة قصيرة من الإشارة والتجريب، خرج موقع الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» محذرا مستخدميه من استخدام أداة حظر الإعلانات أو تعطيل تشغيلها، في الوقت الذي يختير ميزة جديدة من شأنها منع مشاهدة أكثر من ثلاثة مقاطع، إذا كان لدى المستخدم برنامج حظر الإعلانات مثبتًا.

وبحسب صحيفة «ديلي ستار البريطانية»، قال موقع «يوتيوب»: «نجري تجربة صغيرة على مستوى العالم لجذب المشاهدين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات على السماح بالإعلانات على YouTube أو تجربة YouTube Premium».

فيما أكد متحدث باسم موقع «يوتيوب»: «في الحالات القصوى، عندما يواصل المشاهدون استخدام أدوات حظر الإعلانات، سيتم تعطيل التشغيل مؤقتًا.. نحن نأخذ تعطيل التشغيل على محمل الجد، ولن نقوم بتعطيل التشغيل إلا إذا تجاهل المشاهدون الطلبات المتكررة للسماح بالإعلانات على YouTube».