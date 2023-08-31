قبل بدء الدراسة.. إليك تفاصيل برنامج تمويل لسداد المصروفات

تتيج وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، تسهيلات عديدة للأسر محدودة الدخل، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، والذي من المقرر أن يبدأ في 30 سبتمبر بحسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن أبرزها قرض تمويل لسداد المصروفات المدرسية، ويتم سدادها على أقساط شهرية متساوية، وهذا يأتي تحت مظلة الحماية الاجتماعية التي تحرص التضامن على تقديمه للمواطنين.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، شروط الحصول على قرض تمويل سداد المصروفات الدراسية من «بنك ناصر»، وفقًا للموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي.

الشروط والأحكام

- منح التمويل بنسبة (100%) من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) من صافي الدخل المدرج بمفردات مرتب / معاش العميل دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.

- السن لا يزيد على ​70 سنة عند نهاية مدة التقسيط.

- يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.

- يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرة واحدة.

- جميع المصروفات والدمغات تسدد نقدًا.

سعر العائد السنوي الثابت بالنسبة للعاملين بالحكومة

- %10.5 سنويا لأصحاب الودائع داخل البنك على أن تغطي قيمة المديونية بالكامل.

- %11.7 سنويا تشمل قيمة وثيقة مخاطر عدم السداد حال التقسيط على 10 أشهر أو مرحلة تعليمية كاملة.

سعر العائد السنوي ثابت لأصحاب المعاشات

- %10.5 سنويًا لأصحاب الودائع داخل البنك على أن تغطي قيمة المديونية بالكامل.

- %11 سنويًا ثابتا لمدة 10 أشهر لأصحاب المعاشات حال التقسيط على 10 أشهر أو مرحلة تعليمية كاملة.

- %11.7 سنويا لورثة المعاشات تشمل وثيقة مخاطر عدم السداد حال التقسيط على 10 أشهر أو مرحلة تعليمية كاملة.

- %10.5 سنويًا ثابتًا لأصحاب الودائع داخل البنك على أن تغطي قيمة المديونية بالكامل.

- %11 سنويًا ثابتًا حال التقسيط على 10 أشهر أو مرحلة تعليمية كاملة.

إجراءات الحصول على الخدمة للعاملين بالحكومة

- مفردات مرتب.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء - غاز - تليفون».

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطي قيمة القسط الشهري.

- سند لأمر «سند إذني» بقيمة المديونية يوقع من العميل.

- التأمين ضد مخاطر عدم السداد.

- التأمين على حياة العميل.

إجراءات الحصول على الخدمة ل​أصحاب المعاشات

- بيان معاش / حصة المعاش للورثة.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء - غاز - تليفون».

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تحويل المعاش / القسط الشهري لأصحاب المعاشات.

- تحويل المعاش المستحق لورثة المعاشات.

- سند لأمر «سند إذني» بقيمة المديونية يوقع من العميل بالنسبة لورثة المعاشات.

- التأمين ضد مخاطر عدم السداد إضافة للتأمين على حياة العميل لورثة المعاش فقط.

- التأمين على حياة العميل لأصحاب المعاشات.

إجراءات الحصول على الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص

- ​مفردات مرتب للضامن.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء - غاز - تليفون».

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهري.

- تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطي قيمة القسط الشهري تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

- سند لأمر «سند إذني» بقيمة المديونية يوقع من العميل.

- التأمين على حياة العميل.