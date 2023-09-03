المشدد 6 سنوات لمتهم بتجارة الهيروين في الدقي

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، معاقبة أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» في الدقي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ ماالي 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم قيامه في دائرة قسم شرطة الدقي، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الدقي، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.