كأس لكل فريق في نهائي انتهى بالتعادل في كفرالشيخ.. «المهم كله يتبسط»

واقعة غريبة وعجيبة، فريقان في نهائي مباراة كرة قدم وبحضور نحو 20 ألف متفرج حصلا على كأسين بدلا من كأس الفوز بالبطولة وهو أمر لم يحدث من قبل وذلك عقب التعادل فيما بينهما بعد خوض ضربات الجزاء.

في واقعة فريدة من نوعها وسابقة لم تحدث في مصر والعالم، حيث قامت اللجنة المنظمة لدورة كرة قدم بقرية الحلمية، التابعة لمركز الحامول، في محافظة كفر الشيخ، والذي شارك بها نحو 40 فريقا من قرى مركزي الحامول، فريقي «المجاز الشرقي، والحليمية»، بنهائي البطولة بعد تعادل في ضربات المعاناة الترجيحية 5/5، حيث أجريت على نور كاشفات التليفون، وتزاحم كبير من قبل الجمهور، بمنح كأسين للفريقين وعدم اكتمال ضربات الجزاء، وهو ما خلق حالة من الفرح ورضا تام لدى لاعبي الفريقين، والجماهير.

مباراة تنتهي بالتعادل

وأكد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية الحلمية، التابعة لمركز الحامول، في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أننا لجأنا لحل وسط عقب تعادل الفريقين بضربات الجزاء، ودخول الليل علينا، أن يحصل كل فريق على كأس البطولة مناصفة، وهو أمر لم يحدث من قبل، لأن من المعروف أن النهائي لكرة القدم هو فائز واحد، ولكن إسعاد الجماهير واللاعبين كان هو الهدف الرئيس.

20 ألف متفرج

بينما قد شهدت المباراة خضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وعلى رأسهم عصام القصيف، رئيس مدينة الحامول، بالمحافظة، وائل مجدي، رئيس مجلس إدارة المجاز الشرقي، كما حضر نهائي البطولة نحو 20 ألف متفرج من مشجعي الفريقين.