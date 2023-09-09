السفارة المصرية بالمغرب تشكل لجنة لتقديم المساعدة للجالية

أعربت سفارة مصر بالمغرب عن خالص تعازيها للشعب المغربي وتضامنها مع المصابين والمتضررين من زلزال المغرب الذي وقع مساء أمس الجمعة وضرب عددا من المناطق والمدن المغربية

تشكيل خلية أزمة لمساعدة الجالية المصرية بالمغرب

وكشفت سفارة مصر بالرباط عن تشكيل خلية أزمة لمساعدة أبناء الجالية المصرية في المغرب، من خلال إتاحة عدد من قنوات التواصل مع السفارة، وهي كالآتي:

الرقم التالي: 05 :37 54 58 35

البريد الإلكتروني Conegyrabat@gmail.com

وأوضحت السفارة في البيان الرسمي الذي صدر عنها منذ قليل، أن جمعية الجالية المصرية في المغرب تقدم الدعم لأبناء الجالية بالتنسيق مع السفارة.

وزارة الخارجية تتضامن مع الشعب المغربي

وعلى صعيد آخر، قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أنه يتم متابعة أوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية عقب وقوع زلزال المغرب الذي شهدته عدد من المدن والأقاليم أمس.

وأضاف أنه تم التوجيه لتكوين خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بالجالية المصرية هناك، للاطمئنان على أوضاعهم.

وأوضح أن السفارة تتواصل باستمرار مع الجهات المعنية، وحتى اللحظة لم ترد أي أنباء عن ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية.

وتابع أن وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرباط لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وسيتم الإعلان عن المستجدات في هذا الشأن.

كما قدم المتحدث باسم الخارجية التعزية للأشقاء بالمغرب في هذا الحادث الأليمـ داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.