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السفارة المصرية بالمغرب تشكل لجنة لتقديم المساعدة للجالية

كتب:

منى السعيد
07:44 م | السبت 09 سبتمبر 2023
مستشفي ميداني نتيجة وقوع زلزال المغرب

مستشفي ميداني نتيجة وقوع زلزال المغرب

أعربت سفارة مصر بالمغرب عن خالص تعازيها للشعب المغربي وتضامنها مع المصابين والمتضررين من زلزال المغرب الذي وقع مساء أمس الجمعة وضرب عددا من المناطق والمدن المغربية

تشكيل خلية أزمة لمساعدة الجالية المصرية بالمغرب

وكشفت سفارة مصر بالرباط عن تشكيل خلية أزمة لمساعدة  أبناء الجالية المصرية في المغرب، من خلال إتاحة عدد من قنوات التواصل مع السفارة، وهي كالآتي: 

الرقم التالي: 05 :37 54 58 35

البريد الإلكتروني Conegyrabat@gmail.com

وأوضحت السفارة في البيان الرسمي الذي صدر عنها منذ قليل، أن جمعية الجالية المصرية في المغرب تقدم الدعم لأبناء الجالية بالتنسيق مع السفارة.

وزارة الخارجية تتضامن مع الشعب المغربي

وعلى صعيد آخر، قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أنه يتم متابعة أوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية عقب وقوع زلزال المغرب الذي شهدته عدد من المدن والأقاليم أمس.

وأضاف أنه تم التوجيه لتكوين خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بالجالية المصرية هناك، للاطمئنان على أوضاعهم.

وأوضح أن السفارة تتواصل باستمرار مع الجهات المعنية، وحتى اللحظة لم ترد أي أنباء عن ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية.

وتابع أن وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرباط لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وسيتم الإعلان عن المستجدات في هذا الشأن.

كما قدم المتحدث باسم الخارجية التعزية للأشقاء بالمغرب في هذا الحادث الأليمـ داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

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