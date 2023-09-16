خبير اقتصاد زراعي: قرار الرئيس السيسي بإعفاء المتعثرين يجذب الاستثمارات للقطاع

قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعي، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء المتعثرين من سداد غرامات تأخير الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى حتى 2024، ليس بالأمر الجديد في ظل توجه الدولة لدعم المزارعين خاصة المتعثرين منهم، إذ يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي توفر وتؤمن إحتياجات المجتمع، التي ترتبط بشكل وثيق بالقرار السياسي، حتى نصل لنسب اكتفاء ذاتي عالية.

القرار يشجع المستثمرين ويجذب العديد من الاستثمارات الجديدة

أضاف «نور الدين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا القرار يشجع المستثمرين ويجذب العديد من الاستثمارات الجديدة في القطاع الزراعي، في ظل وجود مجموعة من التيسيرات والحوافز، كما يساهم في حل العديد من المشكلات، منها تقنين الأراضي المأخوذة بوضع اليد، وتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات، كما أن أكثر المرحبين والسعداء بهذا القرار، العاملين في القطاع الزراعي.

حفظ المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة

وأشار نور الدين، الي أن هناك توسع من الدولة في جميع أنواع الزراعات المختلفة، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية التصنيع الزراعي، الذي يساهم في حفظ المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة من التلف في وقت قصير، وبقائها لفترات أطول، كما أن قيمة المنتجات الزراعية تزداد عند دخولها لمرحلة التصنيع، كما يساعد التصنيع الزراعي في وصول المنتجات للعديد من الأسواق المختلفة.