انتهاء فاعليات الدورة الـ5 من ملتقى أفلام المحاولة.. وإعلان قائمة الفائزين

انتهت منذ قليل فاعليات ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة الذي تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الملتقى تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تامر عبدالمنعم رئيس الملتقى

حضر فاعليات ختام ملتقى أفلام المحاولة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الملتقى والمخرج أشرف فايق، والدكتور أشرف محمد والدكتور مجدي الناظر وعصام حلمي والدكتورة مروة عزب وزايد نايف والدكتور نادر رفاعي، والدكتور يسري المناديلي والمخرج محمد صابر والدكتورة منى شعير.

كما حضر أعضاء لجنة التحكيم الدكتور يسري المناديلي والدكتور أشرف راجح.

وقدمت فرقة التذوق للموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، مجموعة من أفضل أغانيها.

من ناحية أخرى، شاهدت لجنة التحكيم 11 فيلمًا تسجيليًا و19 فيلمًا روائيًا قصيرًا داخل المسابقة الرسمية للملتقى، واستقرت اللجنة على توزيع جوائز الفائزين في الملتقى كالتالي:

- جائزة سعيد الشيخ في المونتاچ ساندرو كنعان عن فيلم ري موت

- جائزة عبدالعزيز فهمي في التصوير يوسف شعبان عن فيلم رحال

- جائزة لينين الرملي في السيناريو حسام شاكر، سمر الهنداوي عن فيلم ري موت

- جائزة فريد شوقي في التمثيل منه الفيومي عن فيلم مهما طال البعاد

- جائزة سمير سيف في الإخراج سمر الهنداوي عن فيلم ري موت

- جائزة رأفت الميهي أفضل تجديد وابتكار سمر الهنداوي عن فيلم ري موت

- جائزة صلاح مرعي «لجنة التحكيم الخاصة» الطفلة داله حربي عن فيلم هاعزم أصحابي

- جائزة رمسيس مرزوق أفضل فيلم تسجيلي قصير المخرج عصام حلمي عن فيلم أبو سمبل - قدس الأقداس

- جائزة وحيد حامد أفضل فيلم روائي قصير شريف محفوظ عن فيلم ممكن العب معاكوا

الدورة المقبلة سيترأسها الناقد الدكتور مارو رفاعي

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد أعلن خلال إفتتاح الملتقى أن هذه الدورة هي الأخيرة تحت رئاسته وأنه من الدورة القادمة سيترأس الملتقى الناقد الدكتور مارو رفاعي الأستاذ بأكاديمية الفنون.