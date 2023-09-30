الرائد سمير نوح يكشف عن تفاصيل معركة كمين جبل مريم في حرب الاستنزاف

روى الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، كواليس معركة كمين جبل مريم 25ـ 8ـ 1968، وكيف تمت بنجاح في استهداف العدو الإسرائيلي.

وقال نوح خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: «أبلغتنا فرقة الاستطلاع بأن هناك عربيتين تأتيان يوميًا في الطريق الموازي لقناة السويس في تمام الساعة 9 مساءً باتجاه الضفة الشرقية، وطلبت القيادة منا أن ننفذ عملية استهداف لهما»، موضحًا «كان معانا من المدفعية البطل اللواء أحمد رجائي عطية، وكان برتبة رائد في وقتها وأيضًا البطل إسلام، وباقي مجموعة الصاعقة البحرية».

وأضاف أن القيادة أبلغت الشهيد إبراهيم الرفاعي، بمرور العربتين يوميًا، قائلًا: «الشهيد قال نعمل عملية وكمين ليهم، وبالفعل قمنا برص الألغام أنا وبعض الزملاء واختار قائد الاستطلاع منطقة تبة لتكون مناسبة لأداء العملية».

وواصل: «بمجرد وصول العربية حصل انفجار شديد وتناثرت أجساد الإسرائيليين كقطع من لحوم البشر».