برلماني لـ «صالون التنسيقية»: المكون الثقافي من أهم سمات الشخصية المصرية

قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المكون الثقافي من أهم سمات الشخصية المصرية، فعند النظر إلى تاريخنا وثقافتنا وإرثنا الحضاري والثقافي والفني، والنظر إلى حكمة المصريين بشكل عام، نجدها تحمي دائما الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشاركة أعضاء التنسيقية في الحوار الوطني، والتي تناولت مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور المجتمعي.

وأضاف أن فكرة الحوار بين أعضاء التنسيقية واختلاف وجهات النظر، كانت من الآليات التي تسمح بوجود حلول، موضحًا أن الوعي أساسه الثقافة فكلما كان الشخص مثقف كلما زاد وعيه ونحن نحتاج إلى الشباب المثقف، ويتم ذلك من خلال المسرح والفن والأغنية، مضيفًا أن الشركة المتحدة قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية.

مشاركة التنسيقية في الحوار الوطني

وأشار إلى أن مشاركة التنسيقية في الحوار الوطني وعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، ونستطيع من خلالها تحريك مسارح قصور الثقافة ومسارح المدرسة، مضيفًا أن ذلك سيؤدي إلى وجود جدار قوى لصد الشائعات، والمواطن المصري متعطش دائماً للفن الراقي.

وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كل من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.