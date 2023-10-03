سابقة منذ 200 عاما.. بلدة أمريكية تنتخب عضوين من أصول أفريقية (فيديو)

دخلت فيدرالسبرج البلدة الصغيرة في مقاطعة كارولين بولاية ميريلاند الأمريكية التاريخ، بعد انتخاب عضوين في مجلس المدينة من السود لأول مرة منذ 200 عام، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

ذوو الأصول الأفريقية يمثلون 43% من عدد سكان فيدرالسبرج

وأضافت الصحيفة الأمريكية: «كان أمريكيون من أصول أفريقية قد ترشحوا للانتخابات في بلدة فيدرالسبرج، لكنهم لم يفوزوا أبدا، على الرغم من أن ذوي الأصول الأفريقية يمثلون نحو 43% من عدد سكانها»، مشيرة إلى أن الانتخابات أجريت يوم الثلاثاء الماضي، وبدأ المجلس الجديد مباشرة مهامه، أمس الاثنين، إذ جاء ما وصف على أنه «انتصار» بعد ضغط قادة الحقوق المدنية من أجل إجراء تغييرات على قوانين الانتخابات التي قالوا إنها أضعفت القوة السياسية للسود في فيدرالسبيرج.

المعركة من أجل تغيير نظام التصويت في فيدرالسبيرج بدأت منذ عام

وكانت المعركة من أجل تغيير نظام التصويت في بلدة فيدرالسبيرج، بدأت العام الماضي، من خلال المراجعة الروتينية التي أجرتها منظمة الحقوق المدنية لمعرفة ما إذا كانت بيانات التعداد السكاني تتطابق مع التمثيل في مجتمعات ميريلاند.

من جهتها قالت منظمة الحقوق المدنية، إنها نجحت في الدعوة إلى وضع حدود جديدة للمقاطعات، ما أدى إلى قيادة السود في مقاطعتين وتسع بلديات، بما في ذلك بلدة هيرلوك، حيث كان والد براندي جيمس، وهي واحدة من اثنين نجحا في الانتخابات، أول عمدة من أصول أفريقية.