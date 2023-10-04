من هو منجي الباوندي الفائز بجائزة نوبل للكيمياء؟.. أصله عربي

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية أسماء 3 فائزين بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023، من بينهم سطع اسم عربي لعالم ذو أصول تونسية يدعى منجي الباوندي، بحسب ما ذكرته «سكاي نيوز» البريطانية.

العلماء الفائزين بجائزة نوبل

وكشفت الهيئة المانحة لجائزة نوبل أسماء العلماء، وهم: الأمريكي لويس بروس، والروسي أليكسي إيكيموف، والأمريكي من أصول تونسية منجي الباوندي، وذلك عن اكتشافهم وتركيبهم للنقاط الكمومية.

من هو منجي الباوندي؟

منجي الباوندي هو كيميائي أمريكي من أصول تونسية، ولد عام 1961 في العاصمة الفرنسية باريس، وقضى طفولته من بين فرنسا وتونس قبل أن يقرر والده الهجرة إلى الولايات المتحدة، ليحصل على شهادة الماجستير في الكيمياء من جامعة هارفارد والدكتوراه من جامعة شيكاغو.

أبحاث مجموعة باوندي

تتمحور أبحاث مجموعة باوندي بشكل كبير حول دراسة النقاط الكمومية في أشباه الموصلات الغروية، وتولي اهتمامًا متزايدًا للفلوروفورات العضوية، يمكن تصنيف مشاريع البحث بشكل عام إلى أربع فئات:

1- التحليل الطيفي.

2- التجميعي.

3- علم الأحياء.

4- الأجهزة.

وتوجهت مجموعة البحث في البداية إلى دراسة النقاط الكمومية من خلال التحليل الطيفي، ومن ثم تطورت لتشمل التحديات المتعلقة بتركيب المواد النانوية وتطبيقاتها البيولوجية، بالإضافة إلى البحث في مجال الخلايا الشمسية.

وتهتم مؤسسة باوندي بمطيافية النقاط الكمومية المفردة وتحليل الطيف لجزيء واحد، الدكتور الباوندي حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد.

ومنجي هو ابن العالم في الرياضيات محمد صلاح باوندي وهيلين بوبارد، وفي عام 1968 أصبح والده أستاذًا مشاركًا في جامعة تونس، ثم انتقل إلى فرنسا في عام 1970 حيث عمل لفترة قصيرة في جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة في عام 1971.

وبدءًا من ربيع عام 2008 درس الباوندي الديناميكا الحرارية والحركية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع البروفيسور كيث نيلسون.

ويعتبر باوندي أحد المساهمين الأصليين في مجال أبحاث النقاط الكمومية الغروية، وواحد من الكيميائيين الأكثر اقتباسًا في العقد الماضي.