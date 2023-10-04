فريق طبي ببني سويف ينجح في استئصال ورم ليفي لسيدة تعاني من نزيف متكرر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بني سويف، نجاح فريق طبي بمستشفى الفشن المركزي في إجراء جراحة لاستئصال ورم ليفي ضخم واستئصال الرحم لسيدة تعانى من نزيف متكرر.

مشاكل صحية ومعاناة سيدة في بني سويف

واستقبل مستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بني سويف سيدة تعاني من نزيف متكرر نظرا لوجود أورام ليفية ضخمة مما ادي لكبر حجم الرحم بنسبة كبيرة، ووجود التصاقات امامية بمثانة البول وخلفية بالامعاء الغليظة مما تطلب اجراء جراحه لاستئصال الورم الليفى واستئصال الرحم.

توجيه الشكر للفريق الطبي

من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر لإدارة المستشفى باشراف الدكتور جون جمال مدير المستشفى، والدكتور ارميا منير رئيس قسم النسا والتوليد، والفريق الطبى المكون من الدكتور ريمون ميشيل، والدكتور حاتم جوده استشاري النساء والتوليد، والدكتورة هاجر محمد علي اخصائي نساء وتوليد، والدكتور صلاح الجالي اخصائي المسالك، والدكتور احمد حافظ اخصائي الجراحة، دكتور محمد سعيد الفيومي نائب، الجراحة، والدكتور محمد الجتاوي اخصائي التخدير، على نجاح العملية.

استقرار حالة المريضة

وأشار وكيل صحة بني سويف إلى استقرار الحالة وخضوعها للملاحظة تحت إشراف المستشفى، لافتًا إلى أن السيدة كانت تعاني من عدة مشاكل صحية قبل دخولها المستشفى، حيث جرى فحص الحالة و متابعتها وتجهيزها للعملية قبل أن يتم تشكيل فريق طبي ويتمكن من إجراء الجراحة بنجاح.