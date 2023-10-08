1.2 مليون جنيه إجمالي إيرادات أفلام موسم صيف 2023 في يوم واحد

تواصل أفلام موسم صيف 2023 تحقيق إيرادات في شباك التذاكر، ولكن الإيرادات تراجعت بشكل نسبي مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجلت أمس السبت نحو 1.2 مليون جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويواصل فيلم «فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال الحفاظ على صدارة شباك التذاكر اليومي محققا إيرادات بلغت 517 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «حسن المصري» بطولة الفنان أحمد حاتم محققا 262 ألف جنيه في يومه الرابع بدور العرض السينمائي، بينما تواجد فيلم «وش في وش» في المركز الثالث بقائمة الإيرادات محقق 202 ألف جنيه.

«دولارت دولارات» يتراجع في قائمة الإيرادات.. و«مرعي البريمو» يتذيلها

وتراجع فيلم «العميل صفر» إلى المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية بـ 175 ألف جنيه، تلاه في المركز السادس فيلم «بيت الروبي» بـ 30 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «ولاد حريم كريم» إيرادات بلغت 22.5 ألف جنيه، أما فيلم «مستر إكس» جاء في المركز السابع بـ 8 آلاف جنيه.

وحقق فيلم «دولارت دولارات» إيرادات تقدر بـ 2.8 ألف جنيها، يليه «البعبع» بـ 1.9 ألف جنيه، و1.5 ألف جنيه لـ «ع الزيرو» بينما تذيل فيلم «مرعي البريمو» قائمة الإيرادات بـ997 جنيها.