عضو لجنة الدفاع بالنواب: القصف في غزة عشوائي بلا رحمة أو مراعاة لحقوق الإنسان

قال اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن فرص التوسع فى الحرب حاليا فى غزة موجودة وأمريكا تضرب فى أماكن لحزب الله والحوثيين وهم مصرون على الانتقام، ومجلس الأمن غير قادر على المواجهة.

نتنياهو تمسك بسياسة عنيفة مع الفلسطينيين

وأضاف خلال لقائه عبر برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، أن الحرب فى غزة عشوائية تقصف بلا رحمة ودون مراعاة لحقوق الإنسان، والأسلوب الذى تتبعه إسرائيل منافي للأعراف وقوانين الحرب، مؤكدًا أن نتنياهو تمسك بسياسة عنيفة مع الفلسطينيين وانتهاك مستمر للمسجد الأقصى وتهجير مستمر لهم والإستيلاء على أملاكهم، ويقوم بنوع من الكبرياء يعتمد على الدعم غير المبرر من الولايات المتحدة.

إسرائيل تتبع مخطط التهجير القسرى لأهالى غزة

ولفت يحيى كدوانى إلى أن إسرائيل تتبع مخطط التهجير القسرى لأهالي غزة وإدخال نوعا من الفزع لديهم لحملهم على الخروج من ديارهم للاتجاه جنوبا.