تاج الدين: مدينة الدواء تمثل ذراع أمن قومي للدولة المصرية

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، رئيس الجمعية المصرية الطبية لأمراض الصدر والتدرن، أن مدينة الدواء المصرية تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي افتتحها لما تمثله من ذراع أمن قومي للدولة المصرية، لافتا إلى إنتاجها للأدوية الهامة التي تستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسي، والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والمحاليل الطبية التي تستخدم في المستشفيات وقيامها بالتعاون مع بعض الشركات العالمية للتصنيع المشترك وتوطين بعض الادوية الحديثة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الجمعية المصرية الطبية لأمراض الصدر والتدرن برئاسة الدكتور عوض تاج الدين، تحت عنوان الدروس المستفادة والتقدم في مجال تخصص الأمراض الصدرية والجهاز التنفسى والرعاية المركزة لأمراض الصدر في جمهورية مصر العربية، بحضور ١٥٠٠ طبيب، وعدد كبير من اساتذة الأمراض الصدرية من جميع انحاء العالم، حيث ناقش المؤتمر على مدار ٤ أيام أحدث وسائل التشخيص والعلاج لأمراض الجهاز التنفسى، واورام الرئة، واهمية الكشف المبكر لتلك الأمراض وخاصة اورام الرئة لتجنب الأثار الجانبية الخطيرة.

وأوضح ان السنوات الأربع الماضية شهدت أداء رائع على كل المستويات في ازمة كورونا، لافتا إلى أن المؤتمر ناقش الاتجاهات الحديثة في مجال الأمراض الصدرية سواء الالتهابات التنفسية، الفيروسية او البكتيرية، ووسائل التشخيص الجديدة، وتم إطلاق الاستراتيجية القومية المصرية لعلاج التهابات الجهاز التنفسى شارك فيها وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات وخرجت استراتيجية قوية لتوفير بروتوكول موحد لعلاج الأمراض الصدرية في مصر، مؤكدا ان الدور الهام مازال للفحص الإكلينيكي للمريض، واختبارات وظائف التنفس وكل أنواع الفحص بالأشعة.

وعن المبادرات الرئاسية كشف انها شملت مجموعة من الأورام الأكثر انتشارا في مصر، ومن بينها اورام الجهاز، وناقش المؤتمر كيفية التشخيص الإكلينيكي والوسائل الأخرى المساعدة ومن ضمنها منظار الشعب الهوائية.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" ان مشاركة المدينة جاءت في إطار عقد ندوة هامة عن طرحها المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي، وبروتوكولات تعاون مدينة الدواء مع الجهات العلمية لما يعود بالنفع على المريض المصري الذي هو محور اهتمام الدولة والقياده السياسية.

وأكد ممدوح انه منذ أفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية شهر أبريل ٢٠٢١ مدينة الدواء المصرية بدأ العمل لتطبيق اهداف المدينة بشكل فعال وهو تمكين المريض المصري من الحصول على دواء امن وفعال وبجودة عالية.

كما اشار اننا في المرحلة الاولي من انتاجنا كان التركيز على تلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي بالدولة ثم بداءنا المرحلة الثانية وهو بطرحً منتجاتنا للقطاع الخاص والتصدير.

وأضاف بان اهتمام المدينة تركز عقد اتفاقات تعاون وتصنيع مشترك، ونقل التكنولوجيا مع شركات عالمية، وبهدف جعل مدينه الدواء مركزا إقليميا، وتقديم منتجات عالية الجودة للمواطن المصرى محور اهتمام الدولة في كل المجالات من خلال الرؤية الثاقبة للسيد رئيس الجمهورية.

واشار الدكتور ممدوح ان مدينه الدواء جبتو فارما تم انشاءها لتكون أحد أذرع الدولة لإنتاج الدواء والمساهمة في تحقق الامن الدوائي بجانب الصناعة الوطنية، وبالفعل تمتلك مصنعا على مساحة ١٨٠ ألف متر، وتحتوي على مناطق انتاجية لكثير من الاشكال الصيدلية، وميكنة متطورة تعمل طبقا لأحدث معايير الجودة العالمية.