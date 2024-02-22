رحلة 5 أشهر من المرض حتى الوفاة.. صدمة لمحبي هاني الناظر بعد إعلان رحيله

سيطرت حالة من الصدمة على كل محبي ومتابعي الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، مع إعلان ابنه الدكتور هاني الناظر خبر وفاته، بعد إصابته بمرض السرطان في سبتمبر الماضي.

رحلة الدكتور هاني الناظر مع المرض

كان الدكتور هاني الناظر بدأ رحلته القاسية مع المرض في الـ30 من سبتمبر الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، أفقدته قدرة التواصل مع متابعيه عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، ما تطلب منه كتابة منشور اعتذر في لمتابعيه وأعلن عن تعرضه لوعكة صحية، قائلًا: «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي علي استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية، بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. أسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم».

ولم تمر ساعات حتى كتب نجله الدكتور محمد الناظر، ‏طبيب الأمراض الجلدية‏، منشورًا آخر يكشف فيه عن تعرض والده لوعكة صحية شديدة ويطلب من متابعيه الدعاء له، قائلًا: «والدي دكتور هاني الناظر، في وعكة صحية شديدة جدا، وإن شاء الله داخل يعمل عملية الصبح، وحقيقي محتاج دعائكم، ربنا يقومه بالسلامة ويعديها على خير».

إصابة الدكتور هاني الناظر بورم سرطاني خبيث

شهدت الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر تطورات سريعة، وفي يوم 5 أكتوبر الماضي، تبين إصابته بـ ورم سرطاني، وخضع بعدها لإجراء مسح ذري لتحديد نوع الخلايا السرطانية التي أُصيب بها، ليتضح من الفحوصات والتحاليل إصابته بسرطان في المخ، بحسب تأكّيد شادي إمام، مدير مركز الدكتور هاني الناظر، لـ«الوطن»، ليبدأ بعدها «الطبيب المحبوب» في تلقي جلسات الكيماوي.

بعد مرور عدة أيام، على بدء تلقيه جلسات الكيماوي، ظهر نجله الدكتور محمد، في مقطع فيديو ليكشف إصابة والده بنوع من أنواع سرطان الدم يسمي «ليمفومة بيركت»، قائلًا: «عارف إن كتير مهتمين، إحنا الفترة اللي فاتت اكتشفنا أنه عنده سرطان في الدم، يسمي ليمفومة بيركت، وللأسف بيتطلب جرعات شرسة من العلاج الكيماوي، اللي هتكون كل 5 أيام، وبيتكرر كل 21 يوم».

دخول الدكتور هاني الناظر العناية المركزة

وكانت الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر تدهورت بشدة خلال الأيام القليلة الماضية ما تطلب دخوله العناية المركزة، ومن ثم فاضت روحه إلى بارئها، وأعلن ابنه الدكتور محمد الناظر، ‏طبيب الأمراض الجلدية‏، وفاة والده بعد صراع مع سرطان الدم يسمي «ليمفومة بيركت»، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، ورحل هاني الناظر تاركًا حزنا كبيرًا في قلوب كل محبيه.