وزير قطاع الأعمال: بيع 144.4 ألف قنطار قطن بـ1.6 مليار جنيه

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التي تقوم بإدارة المنظومة حول مستجدات العمل، شمل الكميات التي تم عرضها والمزايدة عليها وما تم بيعه منها ومتوسط أسعار البيع ومشاركة المزارعين والشركات.

بدأ منظومة تداول الأقطان عملها هذا الموسم مطلع شهر سبتمبر الماضي بافتتاح مراكز تجميع واستلام المحصول من المزارعين، وتم إجراء عدد من المزادات لبيع الأقطان في جميع المحافظات التي تزرع القطن بمشاركة نحو 30 شركة تجارة، وتم من خلالها بيع نحو 144,4 ألف قنطار لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، وذلك بإجمالي مبالغ تتجاوز 1,6 مليار جنيه.

وتراوح متوسط سعر القنطار في محافظات الوجه البحري ما بين 14950 و18450 جنيها، وفي الوجه القبلي تراوحت الأسعار ما بين 9500 و11720 جنيه للقنطار وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع في تاريخ زراعة القطن، علما بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

دور شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان

وقال الدكتور محمود عصمت، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان حريصة على أن يحصل مزارعو القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب من خلال مزادات البيع والتي يتم عقدها في إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشترى الأمر الذي ينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة والتي تسعى الدولة إلى مضاعفتها.

وأشار الوزير، إلى أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع، علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.