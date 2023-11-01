«الداخلية»: القبض على هاربين من الإعدام في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاملي بناء هاربين ومحكوم عليهما بالإعدام في عدة قضايا مختلفة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، كشفت عن قيام عاملي بناء ومحكوم عليهما بالإعدام والسجن المؤبد في 9 جنايات «قتل عمد وضرب أفضى إلى موت»، إلى ترك محل إقامتهما بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا والتنقل بين محافظات (القاهرة، البحيرة، الإسكندرية)؛ خشية ضبطهما في الأحكام الصادرة ضدهما.

وأشار البيان، إلى أن تحديد مكان اختباء المتهمين بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وجرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما.