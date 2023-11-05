هزتان أرضيتان تضربان تركيا واليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، غرب تركيا، على عمق 6 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت غرب تركيا، فجر اليوم الأحد، على مسافة 45 كيلومترا جنوب بلدية قره باجلار بمقاطعة إزمير غرب الأناضول، و على مسافة 5 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من أوزدير.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 63 كيلومترات شمال مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا.

5 كيلومترات عمق هزة أرضية باليونان

وفي اليونان، ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، البلاد ، بعمق 5 كيلومترات،وكشف الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل الهزة، وقال إن بؤرتها وقعت على مسافة 80 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة بيريستيري وسط جنوب البلاد، ومسافة 17 كيلومترا من بين الشمال والشمال الغربي من مدينة بساكنا.

من جانبها، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن اليونان تقع في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرض لهزات أرضية دون سقوط ضحايا.وفي 3 نوفمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليونان، وبعمق 10 كيلومترات، وفقا لما أعلنه مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.