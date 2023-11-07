طلب إحاطة من النائب مصطفى سالم حول مخالفات التسكين الجامعي في سوهاج

تقدّم مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ونائب طهطا وطما وجهينة في سوهاج، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مخالفة المسؤولين بجامعة سوهاج ضوابط تسكين طلاب الجامعة بالمدن الجامعية.

واستعرض سالم، خلال طلب الإحاطة مخالفة المسئولين بجامعة سوهاج القواعد والمعايير المتبعة عند تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، ما أدى إلى وقوع ظلم على قطاع كبير من الطلاب بينهم مغتربين ومن مراكز تبعد عن مقر الجامعة، ما أحدث حالة من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والإحساس بعدم المساواة وتفضيل طلاب عن آخرين لأسباب غير واضحة وغير معلومة وبما يخالف الدستور المصري الذي كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جامعة سوهاج، بإعداد بيان بالمواقع المخصصة كمدينة جامعية وعدد الطاقة الاستيعابية للمواقع، ومعايير المفاضلة بين الطلاب وعدد من تم تسكينه عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة، وعدد من تم تسكينهم بمعرفة المسؤولين في الجامعة ورقيا بعيدا عن التسجيل والتسكين الإلكتروني، استنادا على الاستثناء وبيان سبب أستثنائهم من معايير وقواعد التسكين الإلكتروني.