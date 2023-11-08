مباراة كرة قدم تمتد لقرابة خمس ساعات بسبب «غارات جوية»

تعرضت مباراة في الدوري الأوكراني لكرة القدم في مدينة دنيبرو وسط البلاد لتوقفات متكررة لمدة تقارب خمس ساعات، بسبب إنذارات بغارات جوية من جانب روسيا، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

المدينة تتعرض لضربات روسية منذ أكثر من 20 شهرًا

في مباراة جرت في دنيبرو، المدينة التي تتعرض للضربات الروسية منذ أكثر من 20 شهرًا، تمكن فريق «دنيبرو-1» من تحقيق الفوز على «إف سي أوليكساندريا» بنتيجة 1-0.

تعرض اللاعبون لعدة طلبات بالخروج من الملعب خلال المباراة بسبب تهديد غارات جوية روسية.

وأكد الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، في بيانه، أن المباراة توقفت عدة مرات بسبب الإنذارات الجوية، وعلى الرغم من ذلك تم إكمال المباراة وانتهت بشكل طبيعي.

المباراة تستمر 5 ساعات

ووفقًا للتقرير المنشور على الموقع الرياضي الأوكراني «سبورت يو أيه»، استمرت المباراة لمدة تقارب خمس ساعات، ما يجعلها تُعتبر واحدة من أطول المباريات في تاريخ الدوري الأوكراني الممتاز.

وأعرب مدافع دنيبرو، إدوارد سارابيي، عن تعليقه على المباراة بقوله «هذه هي المرة الأولى التي أشارك في مباراة تستمر لفترة طويلة جدًا، أردت إنهاء المباراة».

وعلى الرغم من الحرب المستمرة مع روسيا، تستمر أوكرانيا في تنظيم موسمها المحلي لكرة القدم، ومع ذلك، تجري المباريات بدون حضور الجماهير بسبب أسباب أمنية.