رابط استعلام مخالفات المرور 2024.. اعرف الخطوات وقيمة الغرامة

يحرص مالكو السيارات على معرفة طرق استعلام مخالفات المرور 2024، التأكد من عدم وجود أي مخالفات عليهم، وتجنب الوقوع في أي مشاكل مستقبلًا، ولذا توفر وزارة الداخلية المصرية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا، من خلال مجموعة من الطرق أهمها موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وفي السطور التالية توضح «الوطن» رابط استعلام مخالفات المرور 2024، وطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، وطريقة التظلم على المخالفة، وطريقة دفع قيمة المخالفات.

رابط استعلام مخالفات المرور 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة، عن طريق الدخول على موقع النيابة العامة للمرور، من الخلال الرابط من هنــــا ثم اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى موقع النيابة العامة للمرور.

- انقر على أيقونة «الاستعلامات».

- أدخل رقم لوحة السيارة، (البدء بكتابة الأرقام ثم الحروف).

- انقر على كلمة «عرض».

وستظهر لك جميع المخالفات المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة، مثل نوع المخالفة، وتاريخها، وقيمة الغرامة.

طريقة التظلم على مخالفات المرور

إذا كنت تعتقد أن إحدى مخالفات المرور المسجلة على سيارتك غير صحيحة، يمكنك تقديم تظلم على المخالفة من خلال موقع النيابة العامة للمرور، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى موقع النيابة العامة للمرور.

- انقر على أيقونة «التظلمات».

- اختر «التظلم على مخالفات رخصة المركبة».

- أدخل رقم لوحة السيارة، وابدأ بكتابة الأرقام ثم الحروف.

- انقر على كلمة «عرض».

وستظهر لك جميع المخالفات المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة.

- انقر على كلمة «التظلم».

- املأ بيانات التظلم، مثل نوع المخالفة، وتاريخها، وقيمة الغرامة، وسبب التظلم.

- انقر على كلمة «إرسال».

وسيتم النظر في التظلم من قبل النيابة العامة، وسيتم إخطارك بالنتيجة في موعد أقصاه 60 يومًا.

طريقة دفع قيمة مخالفات المرور

يمكنك دفع قيمة مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة للمرور نفسه، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى موقع النيابة العامة للمرور من هنــا.

- انقر على أيقونة «الدفع الإلكتروني».

- اختر «دفع مخالفات المرور».

- أدخل رقم لوحة السيارة، البدء بكتابة الأرقام ثم الحروف.

- انقر على كلمة «عرض».

وستظهر لك جميع المخالفات المسجلة على السيارة، مع تفاصيل كل مخالفة.

- اختر المخالفة التي تريد دفعها.

- انقر على كلمة «دفع».

- اختر طريقة الدفع المناسبة لك، مثل الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد أو الدفع نقدًا في أحد البنوك أو مكاتب البريد.

- اتبع التعليمات على الشاشة لإتمام عملية الدفع.

- سيتم إرسال إيصال الدفع إلى بريدك الإلكتروني.

أسعار المخالفات المرورية 2024

تختلف أسعار المخالفات المرورية وفق ما نص عليه قانون المرور الجديد، وقد جاءت في ذلك القانون كالتالي:

- عدم ارتداء حزام الأمان: وتتراوح غرامة ذلك بين 100 و300 جنيه.

- تركيب زجاج فيم: تتراوح فيه الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- وجود كسر بالزجاج: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- تركيب ستائر: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- عدم الاتزان في القيادة: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ: تتراوح الغرامية بين 20 و50 جنيها.

- جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- عدم امتلاك سيارة حريق: تتراوح قيمة الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- تغيير لون اللوحة المعدنية: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تخريب اللوحات المعدنية: تصل الغرامة إلى 1500 وإيقاف 6 أشهر.

- السير دون رخصة سير: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

- السير دن رخصة قيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

- السير عكس الاتجاه: تتراوح الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

- تعطيل حركة المرور عن عمد: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تركيب سرينة هوائية: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- إخراج السيارة دخان كثيف: تتراوح الغرامة بين 500 و1500 جنيه.

- عدم تركيب اللوحات المعدنية: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- الانتظار في تقاطع الطرق: تتراوح الغرامة بين 200 و1000 جنيه.

- السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- الانتظار في الأماكن الممنوعة: تتراوح الغرامة بين 200 و500 جنيه.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- استعمال أنوار ليزر: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- عدم صلاحية الفرامل: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- الإمساك بالهاتف: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- التوقف على الكوبري عن عمد: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- عدم السير في المسار المحدد على الطرق: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- كسر الإشارة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- انتهاء رخصة السير والقيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.