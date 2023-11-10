ماذا يعني نظام التسجيل المسبق للشاحنات؟.. يستخدم لأول مرة في مصر

أكدت وزارة النقل أنّ نظام التسجيل المسبق للشاحنات هو أحد أهم المميزات التي تفردت بها محطة تحيا مصر متعدد الاغراض بميناء الإسكندرية وساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة نظرا؛ لأنّ وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

المشروعات القومية

وأوضحت في تقرير لها، أنّ ذلك يأتي في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء، والتنمية عبر إقامة المشروعات القومية، العملاقة، وفي إطار تطوير كافة المواني المصر لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بميناء الإسكندرية والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي يونيو الماضي، كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة المواني ذات الأداء العالمي.

التسجيل المسبق للشاحنات

وأكدت أنه استطاعت محطة تحيا مصر التغلب على أكبر التحديات وهي التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة، فوقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة وهذا رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر، وفي حوض البحر المتوسط ما يؤدي بدوره لزيادة أحجام التداول، وبالتالي إيرادات المحطة، وتم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.