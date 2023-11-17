حفيد رئيس فرنسي أسبق يرغب في الحصول على الجنسية الروسية دعما لبوتين

كشف بيار ديجول حفيد الرئيس الفرنسي الأسبق، شارل ديجول، عن رغتبه في الحصول على الجنسية الروسية، مؤكدا أن هذا البلد سيمنحه فرصًا أكبر، مشيرا إلى أنه يؤيد الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا في الأزمة التي بدأت بين البلدين منذ فبراير 2022.

رغبة في الحصول على الجنسية الروسية

ورد ديجول على سؤال صحفي أثناء مشاركته حضوريا في منتدى ثقافيا في مدينة سان بترسبرج شمال غرب روسيا، حول نيته الحصول على الجنسية الروسية فقال: «نعم هذا صحيح.. يشرفني الحصول على المواطنة الروسية، يسعدني أن أراكم تقاتلون من أجل القيم التقليدية، خاصا بالذكر قيم العائلة والروحانية، بينما اختفت كل هذه القيم في البلدان الغربية، أعتقد أن (حلف) الناتو انهزم في هذا النزاع لأنه لم يعد يملك، لا هو ولا الغرب، إمكانية مواصلة الحرب ومن الضروري وقف هذه المأساة»، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس، ووكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

مواقف داعمة لروسيا

ويبدي بيار ديجول (60 عاما) مواقف داعمة لموسكو منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الابن الرابع لفيليب نجل الرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال شارل ديجول، مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة.

خلافات عائلية

ويرى ديجول الذي يعمل في الاستشارة الاستراتيجية للشركات أن الأزمة الأوكرانية تم تدبيرها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإضعاف موسكو، مشيرًا إلى أنه يتبنى ميراث جده، الذي كان يدعو إلى موقف متوازن لفرنسا أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، في الوقت الذي أكدت عائلته عدم اتفاقها مع مواقفه المؤيدة لبوتين.