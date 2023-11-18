انطلاق الحملة الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية غدا

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع غداً الأحد، بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

تكثيف حملات تحصين الماشية

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

الاستعداد لانطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إكتمال إستعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2023 والتي من المقرر إنطلاقها غداً بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال (180) لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة فضلاً عن وجود لجان الترقيم والتسجيل و لجان الارشاد لتوعية المواطنيين بأهمية التحصين، وكذلك تواجد لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات (17 لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى إكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات و الكوادر البشرية (أطباء - إداريين – عمال) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

وتيسيرًا على المواطنين والمربين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات (من بيت لبيت) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.