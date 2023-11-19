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«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب:

ولاء نعمه الله
11:27 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الموافقة على مسودة اتفاقية

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية «منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية»، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.